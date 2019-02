A la rédaction de Mediapart, le 8 juillet 2010. — MARTIN BUREAU / AFP

« Malaise profond », « utilisation de la justice à des fins politiques » ou « dérive autoritaire »… L’opposition est montée au front mardi pour dénoncer la tentative de perquisition de Mediapart, ce lundi, dans le cadre de la tentaculaire affaire Benalla.

Le parquet de Paris a tenté de perquisitionner Mediapart lundi après la diffusion fin janvier d’une conversation entre l’ancien conseiller d’Emmanuel Macron et Vincent Crase, ex-employé de LREM et gendarme réserviste, quelques jours après leur mise en examen en juillet.

Cette nouvelle enquête a été ouverte pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » et « détention illicite d’appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d’interception de télécommunications ou de conversations », autrement dit sur les conditions dans lesquelles cet enregistrement a été réalisé, selon une source judiciaire.

« J’ai du mal à soutenir Mediapart… mais »

« J’aimerais savoir qui a demandé au parquet d’ouvrir une enquête préliminaire, aujourd’hui on ne peut pas répondre », s’est interrogé le député RN et membre du bureau exécutif du parti Louis Aliot sur BFMTV/RMC. « J’ai du mal à soutenir Mediapart alors qu’il se réjouit des perquisitions des autres. Mais sur cette perquisition-là, si l’enquête préliminaire a été ouverte sans plainte de M. Benalla ou des gens mis en cause, c’est là que ça devient grave et qu’on voit que le pouvoir utilise les services de l’Etat et de la justice à des fins politiques », a-t-il ajouté.

« Aller perquisitionner une rédaction, ça ne se fait pas, pas dans une démocratie, on ne va pas chercher les sources auprès des journalistes », a critiqué l’ancien ministre et actuel président de l’Assemblée des départements de France Dominique Bussereau (ex-LR) mardi sur LCI : « une perquisition dans un organe de presse, ça s’est vu sous Vichy, mais ça se voit rarement ».

« L’ingérence du pouvoir dans le travail de Mediapart »

L’un des porte-parole des Républicains, Gilles Platret, avait exprimé lundi dans un tweet son « sentiment de malaise profond ». Le chef de file de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a dressé mardi sur Twitter un parallèle entre les perquisitions visant son mouvement à l’automne et celle de Mediapart.

Exactement comme pour nous, accusés par quelqu'un qui dit faire un pied de nez à la justice et par un homme qui a validé nos comptes, avant de les signaler à la justice ! @fabricearfi https://t.co/wc0MWnyz6k — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 5, 2019

« Ce qui est fait à Mediapart prépare d’autres mauvais coups de même nature contre d’autres médias ou d’autres formations politiques », avait-il écrit lundi sur son blog, en estimant que « la Macronie est devenue dangereuse pour la liberté ».

« L’ingérence du pouvoir dans le travail de Mediapart est une nouvelle dérive autoritaire », a dénoncé le chef de file de Générations Benoît Hamon sur Twitter. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a, lui, rappelé que « la protection des sources des journalistes est un pilier de la démocratie » et « la violation de ce principe une entame grave à la liberté de la presse et à son indépendance ».