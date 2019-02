Grève du 5 février EN DIRECT: 200 à 300 manifestants bloquent l'entrée de Rungis... Le mouvement doit durer 24 heures...

09h47: Hausse des salaires, justice sociale... mais aussi critique de la loi anticasseurs

Outre les revendications sociales, certains viendront pour défendre «la liberté de manifester». Hasard du calendrier, mardi doit être votée la loi «anticasseurs», donnant la possibilité aux préfets de prononcer des interdictions de manifester, un dispositif vivement critiqué par les syndicats.

«Quand on commence à restreindre les libertés individuelles et collectives et notre droit fondamental de manifester, on est sur une route qui est dangereuse et qui évidemment pourrait s'assimiler au totalitarisme», a prévenu Philippe Martinez.

