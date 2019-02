Sept personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans un violent incendie qui a ravagé un immeuble d'habitation du 16e arrondissement de Paris, le 5 février 2018. — AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Huit personnes sont mortes dans l’incendie d’un immeuble du XVIe arrondissement de Paris dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès des pompiers. « Le bilan pourrait encore s’alourdir, car le feu est toujours en cours dans les 7e et 8e étages » de cet immeuble qui en compte huit. Le feu, qui s’est déclenché pour une raison encore indéterminée, a également fait 27 blessés légers, parmi lesquels trois sapeurs-pompiers, a précisé Clément Cognon, le porte-parole des pompiers. Ce matin, le procureur de la République, Rémy Heitz, s’est exprimé sur BFMTV et a fait savoir que la piste criminelle est «privilégiée». Toujours selon le procureur, une habitante de l'immeuble a été placée en garde à vue.

La CGT, qui s’oppose au grand débat national, a lancé une journée de mobilisation ce mardi 5 février, soutenue par Solidaires et des partis de gauche comme le NPA, le PCF et la FI. Après la dernière grève du 14 décembre, le syndicat appelle les salariés, retraités et fonctionnaires à manifester pour répondre au gouvernement avec des revendications comme la hausse du pouvoir d’achat ainsi qu’une meilleure justice fiscale.

Le négociateur américain pour la Corée du Nord doit se rendre mercredi à Pyongyang afin de préparer le prochain sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, prévu fin février, a annoncé lundi le département d’Etat. Stephen Biegun, qui est arrivé à Séoul dimanche, « voyagera à Pyongyang le 6 février pour rencontrer son homologue nord-coréen Kim Hyok Chol afin de préparer le second sommet » entre les deux dirigeants, selon le communiqué.