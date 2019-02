Un hommage a été rendu à Emiliano Sala aux abords du stade de Cardiff, où le joueur avait été transféré, le 2 février 2019. — Kieran McManus/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

A grandes enjambées, Kylian Mbappé entre dans la défense argentine et le cœur des Français. Il est un peu plus de 20 heures, ce 18 juillet 2018, quand les deux écrans du Damas Café se mettent à rediffuser les meilleurs moments de la Coupe du monde en Russie. Deux jours plus tôt, Alexandre Benalla a justement descendu les Champs-Élysées avec les Bleus. Mais ce soir-là, il n’a pas la tête au football. Le Monde l’a appelé en début d’après-midi pour le prévenir qu’il avait été « identifié » comme étant l’auteur de violences sur des manifestants du 1er-Mai. « Mon affaire va sortir… », répète-t-il, depuis, à tous ceux qu’il croise. « On avait l’impression qu’il s’y attendait sans s’y attendre vraiment, résume Christian Prouteau, fondateur du Groupe de sécurité de la présidence de la République. C’était très étrange… ». Un article de VIncent Vantighem à lire en intégralité par ici.

Le premier gros flop de 2019 ? Dimanche a eu lieu à Atlanta l’un des rendez-vous sportifs et télévisuels les plus importants aux Etats-Unis : le Super Bowl, clôturant la saison 2018 de la NFL (la fédération du football américain). Un événement quasi planétaire, regardé par 110 millions de téléspectateurs outre-Atlantique, et dont la mi-temps est l’un des temps forts de la soirée, en raison du concert de maboul organisé chaque année. Beyoncé, Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry, The Rolling Stones, Madonna… Toutes les plus grandes stars ont enflammé le Super Bowl, devenu désormais le passage obligatoire de tout artiste qui se respecte. Retour sur, peut-être, l’une des mi-temps les plus miteuses de l’histoire du Super Bowl (on ose, oui) avec Clio Weickert.

L’article le plus triste du jour :Disparition d'Emiliano Sala: L'épave de l'avion a été retrouvée dans la Manche

Le chercheur d’épaves David Mearns avait annoncé qu’il faudrait « moins de trois jours » pour trouver l’avion d’Emiliano Sala, perdu dans la Manche. Il n’en a fallu qu’un. Parti ce dimanche, le bateau équipé d’un sonar a repéré et identifié la carlingue du Piper Malibu dans une zone proche de l’île de Guernesey, dans la Manche… Plus d'infos par ici. ​