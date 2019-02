Hayange: Le maire RN Fabien Engelmann veut une nouvelle fois expulser le Secours populaire (Illustration) — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Il a déjà perdu deux fois au tribunal face à l’association caritative. Mais le maire d’Hayange Fabien Engelmann (Rassemblement national) veut y retourner : il va, une nouvelle fois, demander l’expulsion du Secours populaire du local municipal mis à disposition depuis des dizaines d’années, rapporte France Bleu Lorraine Nord.

Fabien Engelmann argue que l’association est « sans droit, ni titre, ni assurance » et son comité « ultra-politisé, noyauté par le parti communiste et pro-migrant ». Des accusations fausses selon l’association caritative. Le conflit est ouvert depuis plusieurs mois dans cette commune de Moselle. En décembre 2017, la justice avait contraint à rétablir le gaz et l'électricité dans le local du Secours populaire. Le nouveau référé sera examiné le 5 mars, indique encore France Bleu.