METEO Le Cantal, la Haute-Savoie, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire et la Savoie sont les départements concernés…

Des chutes de neiges dans le nord de l’Isère. — ALLILI MOURAD/SIPA

Nouvelle alerte. Six départements du centre-est, du Cantal à la Haute-Savoie, ont été placés en vigilance orange par Météo France de samedi matin à dimanche midi, en raison des chutes de neige et du risque de verglas. L’Isère, la Loire, la Haute-Loire et la Savoie sont les quatre autres départements concernés.

Des chutes de neige à basse altitude perturbent la circulation routière autour de Saint-Etienne et du Puy-en-Velay. Dans les Alpes, la neige tombe abondamment sur les versants et des axes secondaires sont coupés.

En Savoie, des touristes ont été hébergés dans des centres d’urgence dans la nuit de vendredi à samedi, la préfecture ayant fermé l’accès à certaines stations le temps de sécuriser les routes.