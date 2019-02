08h43 : Jusqu’à 2 ans et demi de prison ferme pour quatre « gilets jaunes » à Caen

Quatre « gilets jaunes » ont été condamnés vendredi en correctionnelle à Caen à des peines allant de neuf mois à deux ans et demi de prison ferme, notamment pour blessures volontaires sur des gendarmes.

L’homme le plus lourdement condamné, un soudeur de 31 ans, a été reconnu coupable d’une tentative d’incendie d’une station essence, de coups et blessures volontaires contre des gendarmes et de dégradations. Il a été maintenu en détention.

Les autres sont condamnés pour les mêmes faits, à l’exception de la tentative d’incendie pour laquelle seul un prévenu était poursuivi.