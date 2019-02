Si pour l’acte 14, dans 15 jours, les «gilets jaunes» toulousains appellent d’ores et déjà à des actions hors du centre-ville, pour ce samedi, c’est bien sur les pavés de la Ville rose qu’ils ont décidé de défiler. Et comme la semaine dernière, ils devraient être plusieurs milliers à répondre aux appels sur les réseaux sociaux.

Mais ce sera certainement en ordre dispersé. Pour la première fois, certains d'entre eux ont décidé de déclarer en préfecture un itinéraire, avec pour objectif de mieux sécuriser leur parcours pour éviter que cela dégénère. Ils ont donné rendez-vous aux « gilets jaunes » à 14h à Heraklès pour partir en cortège vers les allées Jules-Guesde, via les boulevards.

Ils convergeront vers un autre rassemblement annoncé sur la page Facebook «gilets jaunes Toulouse» et qui prend de la distance avec la manifestation déclarée. Baptisé « Le Grand Jeu », il débutera par une marche des femmes à 11h à Wilson, puis un départ de la manifestation à 14h à Jean-Jaurès puis une série de rendez-vous à 16h au Capitole et à 17h à Wilson.

Cet acte 12 est dédié « aux victimes et blessés depuis le début du mouvement », alors que le débat autour de l’usage des LBD par la police n’a cessé d’être dénoncé au cours des derniers jours.

De son côté, la préfecture a pris à nouveau des mesures d’interdiction de transports d’essence mais aussi de feux d’artifice pour ce week-end.

⚠️⚠️⚠️ #HauteGaronne Mesures particulières concernant la distribution de #carburant, le port et transport d’#armes de chasse et de munitions, la détention et l’utilisation d’#artifices de divertissement mises en œuvre à partir du 1er février 2019 ▶️https://t.co/vY6qg0dyEn pic.twitter.com/kzNDW7I6iz