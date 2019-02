Un vidéaste a été blessé par un tir de LBD. Credit:SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA/1901121918 — SIPA

Le sujet du jour : le Conseil d’Etat refuse de suspendre l’usage du LBD

Au cœur d’une polémique depuis le début des manifestations des « gilets jaunes », le lanceur de balles de défense ( LBD) ne sera pas interdit. Saisi par la CGT et la Ligue des droits de l’homme (LDH) Le Conseil d’Etat a refusé, ce vendredi, de suspendre son usage pour les prochaines mobilisations, estimant que le risque de violences rendait « nécessaire de permettre aux forces de l’ordre de recourir à ces armes ». Le LBD est à l’origine de graves blessures, comme c’est le cas pour Jerôme Rodrigues qui a jugé la décision « irresponsable » ou cet étudiant de Rennes, éborgné en 2016.

Le témoignage du jour : Patrick, de l'aide sociale à l'enfance à la rue

Patrick Brugioti, le 24/01/2018 - D.Bancaud/20minutes

« J’ai envie d’avoir mon chez-moi ». Ce cri de désespoir, Patrick Brugioti est épuisé de le pousser. A 22 ans, il fait partie de ces jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE), confrontés à un parcours du combattant pour se loger et évoqués dans le rapport annuel de la Fondation Abbé-Pierre. Après avoir perdu sa mère, il a été placé à partir de ses 12 ans dans plusieurs familles d’accueil. A 17 ans, il se retrouve à la rue. Découvrez son témoignage.

La gourmandise du jour : 800kg de viande avariée retrouvée dans 9 entreprises

Un attendrisseur à viande (illustration) - webandi/Pixabay

Miam. Les services sanitaires du ministère de l’Agriculture ont retrouvé « 795 kg » de viande avariée polonaise dans « neuf entreprises » du secteur agroalimentaire en France, a annoncé ce vendredi le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume. Sur ce total, « 150 kg ont déjà été récupérés » dans les entreprises françaises « dupées », a indiqué le ministre, interrogé sur CNews. Il a dénoncé « une fraude terrible, une fraude économique, une fraude sanitaire d’un abattoir polonais ».

Le QG de l'association des gilets jaunes de la Haute-Marne, près de Saint-Dizier. - Nicolas Raffin/20 Minutes

L'intelligence animale n'est pas qu'une question de chiens, de dauphins ou de singes... - JAN-MICHAEL STUMP/AP/SIPA

Il n’y a pas que les singes, les chiens et les dauphins. Alors que se fêtera samedi la journée de l’intelligence animale, les fourmis du Sahara, les abeilles « capables de se représenter et d’interpréter le zéro », les loups et les pigeons en ont aussi dans le cabochon. La preuve en détails avec cet article.

