Marche contre les violences faites aux femmes à Lyon, le 24 novembre 2018. — KONRAD K./SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Violences sexuelles: Les plaintes en «forte hausse» en 2018

Le nombre de plaintes pour « viols » et « agressions sexuelles » enregistrées par les forces de l’ordre est en « forte hausse » en 2018, selon des données statistiques du ministère de l’Intérieur publiées jeudi. Les plaintes pour viols ont augmenté de près de 17 % et celles pour agressions sexuelles ont bondi d’environ 20 %, a rapporté le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) dans son bilan annuel mettant en avant le « contexte de libération de la parole et de prise de conscience collective des violences faites aux femmes né de l’affaire Weinstein qui a éclaté en octobre 2017 et du mouvement #MeToo qui s’est ensuivi ».

«Gilets jaunes»: L'acte 12 dédié aux blessés, «gueules cassées» des manifestations

« Gueules cassées » en tête de cortège à Paris, hommages en province : l’acte 12 des « gilets jaunes » samedi mettra notamment en avant les centaines de manifestants blessés, parfois grièvement, depuis le début de la contestation. Les « gilets jaunes » comptent ainsi réclamer la fin des « violences policières qui mutilent ». Des manifestants, qui ont perdu un œil touché par un tir de lanceur de balle de défense (LBD), une main emportée par l’explosion de grenades lacrymogènes GLI-F4, ou ont été blessés par des projectiles de grenade de désencerclement DMP, y réclameront l’interdiction de ces trois armes.

Etats-Unis: Trump salue les progrès dans les négociations commerciales avec Pékin

Donald Trump a estimé jeudi que « d’énormes progrès » avaient été réalisés dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, mais de nombreux points litigieux restent encore à régler pour enterrer définitivement la hache de guerre.

La Maison Blanche, qui a relevé qu’il restait encore « beaucoup de travail », s’est aussi montrée inflexible sur l’échéance, soulignant que les 90 jours de trêve qui s’achèveront le 1er mars représentaient « une date limite ferme ». Dans une lettre, lue dans le Bureau ovale de la Maison Blanche par un membre de la délégation chinoise, Xi Jinping a estimé que les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine étaient désormais à une étape « capitale ». « J’espère que les deux parties vont continuer à travailler dans un respect mutuel », a-t-il ajouté.