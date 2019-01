Plus de 10 cm de neige à Lille, le 23 janvier 2019. — M.Libert / 20 Minutes

Huit départements ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas, ce jeudi soir, a annoncé Météo France dans son bulletin de 16h30. Les risques d’avalanche restent très importants dans cinq départements des Alpes. La Corse du Sud, elle, reste en alerte inondation.

Les départements concernés par la vigilance orange « neige-verglas » sont : le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l’Eure, l’Oise, les Yvelines, le Val-d’Oise et la Somme. « La perturbation neigeuse va se décaler progressivement vers l’est et le nord. La couche de neige attendue est comprise entre 3 à 5 cm localement 7 à 8 cm sur une partie de la Normandie et des Hauts de France, 1 à 3 cm sur l’ouest et le nord de l’Ile-de-France », a précisé l’institut dans son bulletin.

Une alerte pour des risques d’avalanche

Les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Isère et de la Savoie, eux, ont été placés en alerte orange pour des risques d'avalanche : « Sur les massifs du sud des Alpes et de l’Isère, les chutes de neige abondantes s’accompagnent d’une hausse progressive par l’ouest des limites pluie-neige, jusqu’à 1.500 m, voire 2.000 demain après-midi », a détaillé Météo France, qui précise que « les risques deviennent très forts, de niveau 5 sur la majorité de ces massifs ».

La Corse du Sud est également en vigilance orange pour « pluie et inondation» : « Un épisode de fortes de pluies débutera sur la Corse demain matin et se prolongera jusque dans la nuit de vendredi à samedi. Il donnera des cumuls de l’ordre de 80 à 120 mm localement jusque 150 mm sont possibles ».