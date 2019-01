Alexandre Astier — Thomas Laisné

On aurait pu vous remettre un peu de Benalla dans notre sélection mais on sent comme une lassitude. Voici donc un résumé en cinq points de l’actu du jour, avec votre vrai Alexandre préféré…

1. Le sondage 20 Minutes : Lucet et Astier plébiscités

Elise Lucet - E.Guyon/France 2

Ni rappeurs ni instagrameur… Les deux personnalités préférées des 18-30 ans sont la journaliste Elise Lucet et l’acteur, réalisateur, compositeur, comique Alexandre Astier. C’est ce qui ressort du palmarès de la première édition de notre classement des personnalités préférées des jeunes, réalisé en partenariat avec l’institut de sondage OpinionWay. « C’est un très bon signal pour nous » les journalistes d’investigations, a réagi Elise Lucet.

2. La bonne nouvelle du jour : les deux journalistes français libérés

Ils avaient été arrêtés mardi au Venezuela alors qu’ils filmaient le palais présidentiel. Les deux journalistes français Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé « ont été libérés et seront bientôt de retour à Paris » a annoncé sur Twitter Quotidien, l’émission pour laquelle ils travaillaient.

3. La condamnation du jour : Sept ans pour les policiers dans l'affaire du viol du 36

Au terme de 14 journées de procès parfois nébuleuses, les jurés ont suivi l’avocat général et condamné Antoine Q. et Nicolas R. Les deux anciens policiers de la BRI écopent de sept ans de prison pour le viol en réunion d’Emily S., une touriste canadienne, au 36 Quai des Orfèvres à Paris.

Les deux accusés ont dix jours pour faire appel. Les gendarmes viennent les chercher. Antoine Q. est en larmes. — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) January 31, 2019

4. L’épilogue du jour : une condamnation pour le « Mur des cons »

Le « Mur des cons », un trombinoscope affiché dans les locaux du syndicat avait déclenché une polémique en 2013. Plus de cinq ans après, il a atterri au tribunal correctionnel. De nombreux politiques figurant sur le mur ont été déboutés mais l’ex-présidente du Syndicat de la magistrature a toutefois été condamnée pour « injure » contre le père d'une victime.

5. Le « à suivre » du soir : dernier jour bien rempli pour le mercato

Le Paris Saint Germain qui devrait recruter la surprise de D.C United Luciano Acosta ; N’Koudou et Adrien Silva qui signent à Monaco pour tenter de sauver le club de la relégation ; Mitroglou quittant la Canebière pour rejoindre Galatasaray… Cette dernière journée du mercato hivernal ne s’achèvera qu’à minuit mais elle a déjà livré son lot de surprises. Pour la suite, rendez-vous ici.