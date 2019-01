Un train Ouigo. (Illustration) — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Le Ouigo Bordeaux-Paris de 11h58 est parti avec quelques minutes de retard. Mais en chemin, il s’est arrêté 1h15 à Angoulême, a stoppé à Saint-Pierre-des-Corps avant un nouvel arrêt au milieu de nulle part.

« A chaque fois, c’est le même merdier. La SNCF annonce qu’elle tirera les conséquences de ses autres pannes et ça recommence… Trois gouttes de pluie et tout déconne », peste Patrick.

A cause d’incidents – problèmes électriques, passagers sur les voies – qui ont provoqué d'importants retards sur les TGV entre Paris et l'arc Atlantique, la SNCF a demandé à ses clients de reporter leur voyage à vendredi, a communiqué l’entreprise en début d’après-midi jeudi. Mais certains usagers étaient déjà dans les trains et pour eux le trajet est galère. Ainsi le Ouigo Bordeaux-Paris Montparnasse de 11h58 est parti avec quelques minutes de retard, « les usagers étaient tous au courant de la panne à Montparnasse grâce à Twitter, raconte une journaliste de 20 Minutes qui voyage dans ce train. Mais voyant le train partir, ils ont été soulagés. »

En route pour le CA de l'@Archivistes_AAF, a peine installé dans le TGV @inOUI on m'annonce 2h30 de retard à cause d'une nouvelle panne électrique ⚡⚡sur #Montparnasse !! 😤😤 heureusement j'ai le wifi 🤣 pic.twitter.com/3RVD4eIotk — Archiv'Italiano (@FRivaroveda) January 31, 2019

Pas pour longtemps, 40 minutes plus tard, le Ouigo s’arrête en gare d’Angoulême pour « une durée indéterminée à cause d’une caténaire arrachée à la gare Montparnasse », leur dit-on. En parlant avec les agents SNCF, ceux-ci « expliquent ne pas avoir été alertés par le problème qui était signalé sur les panneaux en gare de Bordeaux », poursuit notre consœur. Des messages toutes les 15 minutes tiennent les voyageurs au courant de la situation. Des SMS envoyés par Ouigo aussi. Ils sont avertis que les billets pour les correspondances restent valables toute la journée et les usagers reçoivent un remboursement Ouigo.

«Six trains devant nous roulent au ralenti»

La mauvaise nouvelle ? Au lieu d’arriver à Montparnasse, ce sera Gare d’Austerlitz – ce transfert concerne tout le trafic à destination et en provenance du Sud-Ouest –. et ce, après 1h15 à patienter à Angoulême puis une nouvelle immobilisation à Saint-Pierre-des-Corps. Là, les agents annoncent un retard de 2h30. Dans la voiture 8, Patrick râle au téléphone avant d'expliquer à 20 Minutes les raisons de son courroux. « A chaque fois, c’est le même merdier. La SNCF annonce qu’elle tirera les conséquences de ses autres pannes et ça recommence… Trois gouttes de pluie et tout déconne. Alors, certes, ils nous envoient des textos et ils s’en félicitent. Mais on sait bien que ce n’est pas avec un seul texto qu’on règle un problème. »

Une jeune femme sanglote dans un wagon. Johanna qui vient de Saint-André-de-Cubzac avait un entretien d'embauche à Paris. Son rendez-vous a été annulé. «En plus, j'ai vraiment pas de bol. La dernière fois que je suis allée à Paris, c'était pour un concours et c'était la méga panne à Montparnasse. Alors je me dis que les trains, Paris, tout ça... C'est pas pour moi.»

Le train dans lequel est notre consœur vient une nouvelle fois de s’immobiliser, nous apprend-elle à 16h50. « On aurait six trains devant nous qui roulent au ralenti selon les agents Ouigo », nous écrit-elle. La galère n’est pas terminée pour les passagers du Ouigo Bordeaux-Paris de 11h58.