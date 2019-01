De la neige tombée en épaisseur et un risque d’avalanches marqué. Mercredi après-midi, un pisteur de 54 ans est mort en Savoie après avoir été enseveli pendant dix minutes sous la neige. L’homme intervenait à La Plagne, dans un secteur hors piste, en compagnie d’un autre pisteur de la station avec lequel il patrouillait, lorsqu’il a été emporté par une avalanche.

Son collègue est parvenu à le sortir de la neige et a rapidement été rejoint par plusieurs secouristes. L’homme, en arrêt cardio-respiratoire, a été héliporté jusqu’à Grenoble, où il est mort peu après son arrivée à l’hôpital.

Demain, #vigilance portant sur les fortes précipitations au Sud - Risque d'#orage et d'#inondations au Sud-Est, plus particulièrement sur #AlpesMaritimes, y compris #CôtedAzur - Forts cumuls de #neige et fort risque d'#avalanche sur #Pyrénées / #Alpes - ARPEGE via @wxcharts pic.twitter.com/CShhd5EI3d