Ce jeudi, une nouvelle dégradation pluvieuse envahira l’ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France. Quatre départements (la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord) ont été placés en vigilance orange neige-verglas. Une vigilance orange avalanche est toujours en cours depuis mercredi pour deux départements pyrénéens : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Jeudi, il neigera à basse altitude en Normandie en fin de matinée. Il neigera également sur le Massif central vers 800 m et 1.500 m sur les Pyrénées. L’ambiance sera plus froide sur le nord et le nord-est mais le temps sera plus calme.

Pluies et chutes de neige

En journée, la perturbation pluvieuse glissera sur le nord-est et le sud-est. Les pluies seront temporairement précédées de neige près des frontières du nord et les Hauts-de-France. Sur le quart Nord-Ouest, les pluies seront relayées par un ciel plus changeant avec un peu de soleil et quelques averses. Sur le Sud-Ouest, le temps demeurera bien pluvieux.

Le matin, les gelées entre 0 et -3 degrés seront fréquentes sur le nord et l’est du pays ainsi que du Massif central à Rhône-Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 8 degrés de l’intérieur vers les côtes. L’après-midi, il fera 5 à 9 degrés sur le nord et l’est du pays en passant par la région Centre et 8 à 15 degrés ailleurs.