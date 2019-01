Police (illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Pour un différend sur un chien, un sexagénaire a tué mercredi à Bastia une personne et en a blessé cinq autres, dont un policier, avant de se retrancher plusieurs heures dans son immeuble et d’être retrouvé mort vers minuit par le Raid après s’être suicidé. Sur les lieux, dans le quartier populaire de Montesoro, au sud de Bastia, où de nombreux membres des forces de l’ordre étaient en place depuis la fin d’après-midi, le maire de Bastia Pierre Savelli a précisé que le forcené s’était donné la mort « au troisième étage ». « Le mis en cause a mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête », a confirmé à l’AFP la procureure de la République de Bastia, Caroline Tharot, sur place.

Une vidéo amateur diffusée par l’émission de TMC Quotidien et le rapport d’un policier relancent l’hypothèse d’un tir policier de LBD juste avant la blessure à l’œil du « gilet jaune » Jérôme Rodrigues, samedi, place de la Bastille à Paris. Hospitalisée après avoir été touchée à l’œil droit lors de l’acte 11 des « gilets jaunes », cette figure du mouvement assure avoir été notamment atteinte par un tir de lanceur de balle de défense (LBD), une arme non létale accusée d’avoir éborgné plusieurs manifestants et dont l’usage fait l’objet d’une polémique croissante. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN), la « police des polices », a été saisie et les autorités ont jusqu’à présent émis des réserves sur le scénario avancé par Jérôme Rodrigues.

Un match pas comme les autres. Une émotion indicible. Mercredi soir, lors du match nul (1-1) FCN-ASSE, la Beaujoire a rendu un hommage poignant à Emiliano Sala, dont l’avion a disparu au-dessus de la Manche il y a dix jours. Quelque 29.000 supporters ont bravé le froid pour dire au revoir à leur attaquant, qui leur avait donné tant de bonheur depuis plus de 3 ans. Emiliano Sala a disparu, mais il n’a jamais été aussi présent ce mercredi dans les cœurs des fans nantais et même de tous les amoureux du football. Toute la rencontre, la tribune Loire a chanté à la gloire de l’Argentin. « C’est un Argentin, il ne lâche rien ! », s’est époumoné le stade.