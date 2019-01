Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Tempête Gabriel : 20.000 foyers privés d’électricité, neige modérée en Ile-de-France

Pour l’instant, ce n’est pas Apocalypse Snow. Vent, chutes de neige et coupures de courant, la tempête Gabriel traverse la France. Trente et un départements étaient encore placés en vigilance orange « neige-verglas » dans une grande partie nord du pays mais l’alerte « vents violents » a été levée. « Au bout du compte, il faut s’attendre mercredi matin à une couche de neige lourde de 5 à 10 cm notamment sur l’Ile-de-France », a indiqué François Jobard, prévisionniste de Météo-France.

Apple avait prévenu les investisseurs, et c’est désormais officiel : les ventes d’iPhone ont calé sur le trimestre de Noël. Mais après son avertissement lancé début janvier, l’entreprise a rassuré le marché avec une belle croissance de sa division services, et le titre Apple progressait de 6 % après Bourse, mardi soir. Le chiffre d’affaires de la division iPhone a baissé de 15 % (à 52 milliards de dollars) mais les services ont bondi de 19 % à 10,9 milliards.

C’est l’un des acteurs afro-américains gays le plus en vue de la télévision américaine. Jussie Smollett, qui incarne Jamal Lyons dans la série de Fox Empire, a été agressé dans la nuit de lundi à mardi. La police de Chicago a confirmé avoir ouvert une enquête pour un « potentiel crime haineux ». Deux agresseurs l’ont frappé au visage en criant des insultes racistes et homophobes. Ils l’ont aspergé avec une substance chimique non identifiée qui pourrait être de la javel, et l’un des agresseurs a passé une corde autour du cou du jeune acteur. Une sénatrice californienne a dénoncé « une tentative de lynchage ».

P.B.