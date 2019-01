Lille, le 23 janvier 2019. Dans la nuit, il est tombe plus de 10cm de neige sur le region des Hauts-de-France. — M.LIBERT/20MINUTES

Routes fermées, vols annulés, transports scolaires suspendus… Une grosse moitié de la France se prépare au passage de la tempête Gabriel, qui doit apporter vents violents et fortes chutes de neige ce mardi soir.

43 départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour « vent violent » et « neige verglas ». Dans l’intérieur des terres, les rafales de vents devraient atteindre 100 à 110 km/h, alors que des cumuls de 5 à 10 cm sont prévus, voire 15 cm localement.

En plus des opérations de salage et de déneigement, des mesures de restrictions de circulation ont été annoncées sur les routes. Et dans les airs, une trentaine de vols vont être annulés à l’aéroport de Paris Orly. Sur les rails, la SNCF a activé son plan grand froid.

Cet épisode devrait durer jusqu’à mercredi matin : « une couche de neige lourde de 5 à 10 cm » est attendue, notamment sur l’Ile-de-France, selon le prévisionniste de Météo France, François Jobard.