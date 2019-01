VOUS TEMOIGNEZ De plus en plus de femmes se lancent dans l’aventure de la maternité après 40 ans…

De plus en plus de femmes ont leur premier enfant après 40 ans. — DELAHAYE CATHERINE/SIPA

Les femmes deviennent mamans pour la première fois de plus en plus tard, selon les résultats d’une étude récemment publiée. Entre l’allongement de la durée des études, le temps d’avoir une carrière stable et l’évolution des relations de couple, les femmes d’aujourd’hui font des bébés plus tard que celles des générations précédentes. C’est donc une fois devenues quadra que de plus en plus de femmes découvrent les joies de la maternité. Des grossesses tardives bien plus fréquentes, parfois qualifiées de grossesses gériatriques, et qui peuvent encore aujourd’hui susciter des remarques déconcertantes et stigmatisantes.

Vous avez eu votre premier enfant après 40 ans ? Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes tombée enceinte ? Votre grossesse a-t-elle été bien accueillie par votre entourage, vos collègues et les personnels soignants qui vous ont accompagnée ? Avez-vous fait l’objet de remarques liées à votre âge pendant votre grossesse puis durant les premiers mois après la naissance de votre bébé ? Si oui, cela vous a-t-il affectée ? Quel regard portez-vous sur votre première grossesse après 40 ans : vous sentez-vous plus mature et sereine pour accueillir votre bébé ? Racontez-nous votre histoire.

