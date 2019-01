13h26 : Il est recommandé aux automobilistes « d’anticiper » leurs déplacements et de « prévoir des solutions alternatives »

La préfecture de police de Paris demande à tous les automobilistes « d’anticiper leur retour ce mardi soir et de ne pas circuler à partir du début de l’épisode neigeux, durant la nuit et jusqu’à mercredi matin ». Pour la journée de mercredi, elle recommande aux automobilistes qui le peuvent de « prévoir des solutions alternatives » et met en garde contre des conditions de circulation « particulièrement difficiles ».