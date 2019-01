Depuis le 1er juillet 2018, la vitesse est limitée à 80 km/h sur les routes secondaires. — Jean Michel Nossant/SIPA

Cela fait plus de six mois que les panneaux 80 ont remplacé les 90 sur 400 000 km de routes secondaires. Mal perçue, la nouvelle limitation de vitesse est considérée par certains comme le prémice de la grogne des gilets jaunes. Près de 70 % des radars ont d’ailleurs été dégradés. Malgré les annonces d’Edouard Philippe d’un recul historique du nombre de tués sur les routes, cette mesure est toujours aussi contestée et Emmanuel Macron s’est dit ouvert à un aménagement sur certaines portions de route.

>> Comment vivez-vous la limitation à 80 km/heure ? Votre point de vue a-t-il évolué depuis la mise en place ? Cela a-t-il changé quelque chose sur votre quotidien, de manière positive ou négative ? Ou au contraire ne voyez-vous pas de réelle différence ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.