Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Rude climat. Quelque 41 départements ont été placés mardi matin en vigilance orange par Météo-France pour neige et verglas, avalanches ou vents violents. Le temps sera généralement marqué par une dégradation pluvieuse, très venteuse à l’ouest, et neigeuse sur le nord-ouest et le nord en fin de journée.

Une baisse historique. Près d’un million de Français ont arrêté de fumer entre 2016 et 2017, selon Santé publique France, qui a publié son baromètre annuel, ce mardi. Pour la première fois, l’organisme a publié des bulletins dédiés au tabac pour chaque région de France. Un chiffre qui s’inscrit « dans un contexte fort de lutte contre le tabagisme, avec la mise en place de mesures importantes du Plan national de réduction du tabagisme (PNRT) en 2016 et d’une stratégie de prévention », détaille l’agence nationale de santé publique dans son étude.

On n’a jamais été aussi prêt de la fin. L’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 est « proche de sa conclusion », a déclaré de manière surprenante le ministre américain de la Justice par intérim, lundi. Matthew Whitaker répondait à un journaliste alors qu’il présentait les chefs d’inculpation visant l’entreprise chinoise Huawei. « J’ai été briefé de façon exhaustive sur l’enquête et j’ai hâte que M. le directeur Mueller rende son rapport final », a ajouté Matthew Whitaker, visiblement nerveux face à la presse.

M.C.