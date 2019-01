Rude climat. Quelque 41 départements ont été placés mardi matin en vigilance orange par Météo-France pour neige et verglas, avalanches ou vents violents. Le temps sera généralement marqué par une dégradation pluvieuse, très venteuse à l’ouest, et neigeuse sur le nord-ouest et le nord en fin de journée.

Progressivement, des pluies de plus en plus régulières et marquées envahiront une large moitié ouest. Dans l’après-midi, elles commenceront parfois à se mêler de neige au nord de la Loire jusqu’à la région parisienne. Il neigera également faiblement à partir de 400 à 700 m sur l’ouest du Massif central jusqu’au Tarn et l’Aveyron, et à partir de 800 puis 1.300 m sur les Pyrénées.

Chutes de neige plus régulières

Les conditions devraient continuer à se gâter en soirée. Les précipitations progresseront et deviendront neigeuses dans les terres au nord de la Loire jusqu’au Centre, l’Ile-de-France et les Hauts-de-France. Les chutes de neige deviennent aussi plus régulières sur l’ouest des Pyrénées, le Limousin et le Massif central. Des pluies déborderont sur les plages du Languedoc-Roussillon.

La fin de journée deviendra également très venteuse à l’ouest, notamment du sud de la Bretagne et des Pays de la Loire au Sud-ouest. Les rafales d’ouest à nord-ouest atteindront 100 à 120 km/h sur les côtes atlantiques, 80 à 100 km/h dans les terres. Entre la Vendée, les départements charentais, la Dordogne et la Gironde, on peut craindre de plus fortes valeurs avec jusqu’à 110 km/h dans les terres et 130 km/h à la côte.

M.C. avec AFP