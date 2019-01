De la neige sur un arbre, le 23 janvier 2019 (image d'illustration). — ALLILI MOURAD/SIPA

Que vous soyez à Chartres ou à Rognac, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus lu du jour : Des chutes de neige attendues sur la moitié nord de la France dans la nuit de mardi à mercredi

C’est le retour de la neige en Ile-de-France ! Météo France prévoit un nouvel épisode neigeux dans la nuit de mardi à mercredi. Les chutes de neige, localement importantes, concerneront le centre de la France et le sud de la région parisienne. Un article détaille tout par ici.

S’il a « déploré » que « 11 personnes aient perdu la vie » depuis le début du mouvement des « gilets jaunes » en France, Emmanuel Macron a souligné qu’aucune n’avait « été victime des forces de l’ordre ». « Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise (…). Je note qu’ils ont bien souvent perdu la vie en raison de la bêtise humaine mais qu’aucun d’entre eux n’a été la victime des forces de l’ordre », a déclaré le chef de l’Etat lors d’une conférence, ce lundi au Caire, avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Un article à retrouver là.

L’article le plus à lire du jour : AUDIO. «Minute Papillon!»: Gad Elmaleh épinglé, Karine Le Marchand ravie et Lorie sur le départ

- L’amour est dans le pré, début de la dixième saison ce soir sur M6. On a rencontré Karine Le Marchand. En plus de la dimension narrative et récréative du programme, le spectateur est confronté à des questions de société, dont « la solitude amoureuse, mais aussi la solitude amicale », nous a-t-elle dit.

- Humour : la chaîne Youtube CopyComic, qui repère les plagiats des humoristes, épingle Gad Elmaleh. Une vidéo mise en ligne aujourd’hui, repérée par Le Monde, pointe les chapardages du comique à des artistes américains, québécois et français.

- Lorie Pester quitte la série Demain nous appartient de TF1. Durée de la pause : un an. La comédienne et chanteuse a confié à Télé Loisirs vouloir « prendre du temps pour réaliser d’autres projets professionnels et personnels ».

- La Casa de Papel : Les héritiers de Salvador Dalí en conflit avec les producteurs de la série diffusée sur Netflix. Ils leur reprochent d’utiliser l’image du maître sans leur autorisation, avec le fameux masque à moustache.

