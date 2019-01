Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le onzième samedi de mobilisation des gilets jaunes a donné lieu à 65 placements en garde à vue dans la capitale, dont 23 étaient encore en cours dimanche soir, a annoncé le parquet de Paris. Dans le détail, 60 majeurs et 5 mineurs ont été placés en garde à vue. Parmi les majeurs, 31 personnes ont été déférées au parquet, 6 procédures ont été classées sans suite et 23 gardes à vue se poursuivaient dimanche soir. Chez les mineurs, 3 ont été déférés au parquet et 2 procédures ont été classées sans suite.

Pas d’antenne locale pour les auditeurs Isérois ce mardi matin. Les locaux de France Bleu Isère à Grenoble ont été ravagés par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé les journalistes sur leur site. L’enquête s’oriente vers une piste criminelle.

Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, a appelé à deux nouvelles manifestations, mercredi et samedi, pour faire basculer l’armée, principal soutien du président élu Nicolas Maduro, et accompagner l’ultimatum européen en faveur d’élections libres. « Mercredi de midi à 14h, partout au Venezuela nous descendrons dans les rues (…) pour exiger des forces armées qu’elles se mettent du côté du peuple, et samedi (nous appelons à) une grande mobilisation dans tout le Venezuela et le monde pour accompagner le soutien de l’Union européenne et l’ultimatum », a déclaré dimanche soir le député de droite de 35 ans, chef du Parlement.

M.C.