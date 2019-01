«Gilets jaunes»: Jérôme Rodrigues blessé à l'oeil, «c'est un tir de Flash-ball», affirme son avocat

MANIFESTATION «Tout se passe très vite. On me lance une grenade et je me prends une balle. J'ai été doublement attaqué. Une grenade au pied et la balle», assure Jérôme Rodrigue...