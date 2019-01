Bonjour à tous. En ce temps froid, l’actualité reste chaude et trépidante. Voici donc votre indispensable résumé de l’actualité de ce week-end.

Plusieurs milliers de « foulards rouges » marchent à Paris contre les violences et pour les institutions

Une marche pour « défendre la démocratie et les institutions » et contre les violences observées dans les manifestations de « gilets jaunes ». A l’appel de « foulards rouges » et d’autres collectifs, environ 10.000 personnes ont manifesté à Paris ce dimanche. « C’est un appel à la majorité silencieuse qui reste terrée chez elle depuis dix semaines », plaide l’initiateur de cette « Marche républicaine des libertés », Laurent Soulié. Notre reportage à lire ici.

Jérôme Rodrigues, l’une des figures du mouvement des « gilets jaunes » a été gravement blessé à l’œil, samedi à Paris. Selon son avocat, Philippe de Veulle, contacté ce dimanche matin par 20 Minutes, il a été visé par un tir de lanceur de balle de défense (LBD) et réfute « catégoriquement » la thèse selon laquelle son client aurait été victime d’un éclat de grenade de désencerclement. Il a confirmé avoir déposé plainte contre X pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ».

Le compositeur Michel Legrand est décédé

Le compositeur de musique Michel Legrand, inoubliable créateur des thèmes des films Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort, est décédé dans la nuit de vendredi à ce samedi à Paris à l’âge de 86 ans, veillé par son épouse, la comédienne Macha Méril. Au cours d’une carrière de plus de 50 ans, qui lui a valu une renommée mondiale et trois Oscars pour ses musiques de films, il a travaillé avec les plus grands : de Ray Charles à Frank Sinatra en passant par Orson Welles et bien sûr Jacques Demy.

L’info en plus : triste week-end. On apprenait également ce dimanche le décès de Patrick Bricard, inoubliable « François » de « L’île aux enfants » de l’écrivain Eric Holder et du journaliste Henry Chapier.

Bilal Hassani représentera la France à L'Eurovision

Jusqu’au bout du suspense ! Samedi, Bilal Hassani a remporté Destination Eurovision avec sa chanson Roi et décroché son ticket pour représenter la France à l’Eurovision en mai à Tel Aviv (Israël). Avec 200 points, le jeune artiste de 19 ans s’est imposé dans le concours musical de France 2 face à sept autres candidats, dont Seemone et Chimène Badi. Le choix du public. Cinquième à l’issue des votes des dix jurés internationaux, le chanteur a fait une remontée spectaculaire grâce aux votes des téléspectateurs

Mondial de handball : la France médaille de bronze

Déchue de son titre, l’équipe de France évite au moins l’humiliation suprême de la quatrième place. Au Mondial de handball, les Experts arrivent en effet à décrocher la médaille de bronze à la dernière seconde. Le match France-Allemagne à revivre en direct ici.

