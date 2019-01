Cette vidéo a été tournée au Mexique et non en France. — Capture d'écran Facebook et montage 20 Minutes

Encore une vidéo sortie de son contexte. Le 17 janvier, un internaute poste sur Facebook une vidéo de 25 secondes, dans laquelle on voit des hommes en uniforme casser une vitrine et se saisir de téléphones portables dans un endroit qui ressemble à un magasin. L’internaute s’indigne : « Ils accusent les "gilets jaunes" de pillage, voilà elle-même la police en train de piller un magasin de téléphones à Paris. » La vidéo a accumulé plus de 400.000 vues et 13.000 partages.

Cette vidéo montre en réalité des policiers mexicains. La vidéo est apparue sur les réseaux sociaux en décembre 2017. Selon Univision, une chaîne de télévision américaine hispanophone, les policiers participaient à une opération contre les vols de téléphones portables à Mexico quand ils sont rentrés dans une boutique et ont volé des téléphones et des tablettes. Les policiers auraient également frappé une personne dans le magasin. D’après les commerçants interrogés par la chaîne, les dommages s’élèveraient à 50.000 dollars.

Une enquête avait été ouverte après la diffusion de cette vidéo, avait indiqué à l’époque le secrétariat à la sécurité publique de la Ville de Mexico.

#Importante - Respecto al #video donde se aprecia una conducta indebida por parte de policías, que participaron en el operativo de #PlazaMeave, la dirección de #AsuntosInternos tiene abierta una carpeta de investigación sobre éstos hechos. pic.twitter.com/ZlCEwF6M5a — SSC CDMX (@SSP_CDMX) December 29, 2017

La vidéo avait déjà été détournée en janvier 2018 : cette fois-là, elle avait été présentée comme ayant été tournée en Iran.

