Cinq départements du nord-est étaient toujours placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo France ce samedi matin. Les Vosges (88), la Haute-Saône (70), le Territoire-de-Belfort (90), le Jura (39 et le Doubs (25) sont concernés par cette vigilance orange entrée en vigueur vendredi à 22h00.

Bonne nouvelle, la journée connaîtra un redoux, avec un peu de pluie sur le nord-ouest, et du soleil sur les Alpes et la Méditerranée, annonce Météo France. L’ambiance sera plus douce dès le matin sur le nord et sur tout l’ouest, où le ciel sera gris et accompagné de petites pluies ou de bruine. En fin d’après-midi, le vent de sud-ouest se renforcera de la Bretagne au Nord et au Pas-de-Calais, précise Météo France.

Côté températures, dans la matinée, il fera entre 2 et 8 degrés en allant vers l’océan et sur les côtes méditerranéennes. En journée, les températures maximales afficheront 4 à 8 degrés à l’est, 8 à 12 sur la moitié ouest et 12 à 16 sur les régions méditerranéennes.

