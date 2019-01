C’était une première. Environ 400 « gilets jaunes » ont défilé dans le calme vendredi soir dans le centre de Dunkerque (Nord) pour une « marche nocturne citoyenne et pacifiste » organisée par le mouvement dans cette ville portuaire.

« Peuple brise tes chaînes, stop à la dictature financière », pouvait-on lire sur la banderole déployée en tête du cortège, sur lequel flottaient plusieurs drapeaux tricolores.

Les manifestants, venus de Dunkerque, Lille, Saint-Omer, Calais et Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ont marché dans le calme de 20h30 à 22h30, entre la gare et la place piétonne Jean Bart, entonnant la Marseillaise à plusieurs reprises.

« On veut plus de démocratie »

« Nous on pense à ceux qui sont morts et puis on a une pensée aussi pour les CRS, les pompiers », ont déclaré Bernard et Maryline. « On veut plus de démocratie, plus d’écoute des citoyens, et une vraie transition énergétique », a expliqué Julien, « sans oublier le pouvoir d’achat ».

La manifestation avait été déclarée en préfecture. Samedi dans le Nord, c’est à Lille que la plus grosse manifestation est attendue, en début d’après-midi, pour l'acte 11.

N.Sa avec AFP