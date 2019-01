Du verglas et de la neige sont attendus sur cinq départements de l’Est de la France ce vendredi en début de soirée. Les vallées vosgiennes et les combes jurassiennes seront particulièrement touchées.

Cinq départements sont concernés par l’alerte météo : le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire-de-Belfort. Le temps reste très froid dans l’Est de la France, rappelle Météo France, avec -11 °C enregistrés à Besançon ce vendredi. Les températures devraient devenir négatives avant la tombée de la nuit, « voire même très négatives aux endroits bénéficiant d’éclaircies nocturnes », précise l’organisme de météorologie.

Des sols très glissants

Des pluies sont attendues pour 22 heures sur ces cinq départements. Combinées aux températures froides, elles risquent de devenir verglaçantes, rendant ainsi les sols et chaussées très glissants.

« Ces pluies arrivent par l’ouest à partir de 22 heures, et viendront englober les massifs des Vosges et du Jura à partir de minuit », explique Météo France. C’est dans les vallées vosgiennes et les combes jurassiennes que l’air froid résistera le plus longtemps, et que le verglas sera le plus durable et le plus impactant. L’alerte est maintenue jusqu’à 10 heures samedi.

