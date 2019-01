08h43 : Environ 400 « gilets jaunes » défilent pour une « marche nocturne » à Dunkerque

C’était une première. Environ 400 « gilets jaunes » ont défilé dans le calme vendredi soir dans le centre de Dunkerque (Nord) pour une « marche nocturne citoyenne et pacifiste » organisée par le mouvement dans cette ville portuaire.

« Nous on pense à ceux qui sont morts et puis on a une pensée aussi pour les CRS, les pompiers », ont déclaré Bernard et Maryline. « On veut plus de démocratie, plus d’écoute des citoyens, et une vraie transition énergétique », a expliqué Julien, « sans oublier le pouvoir d’achat ».