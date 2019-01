Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

«Pardon de m'inviter au dernier moment!», Macron dans l'arène citoyenne

« Je ne veux pas monopoliser la parole » : Emmanuel Macron s’est longuement invité jeudi à un débat citoyen à Bourg-de-Péage (Drôme) jouant aux questions-réponses avec des Français courtois mais bien décidés à lui « remettre les idées en place ». « Pardon de m’inviter au dernier moment », a-t-il lancé. Le président debout, micro en main, a répondu pendant 3h15, n’éludant aucun sujet : l’ISF, l’école, le glyphosate, l’emploi et même des sujets techniques ou plus insolites comme la cyber-sécurité ou les courses hippiques.

Toutefois, comme à son habitude, le président est resté ferme face aux critiques. « Est-ce qu’il y a deux ans, quand il y avait l’ISF, on vivait mieux et il y avait moins de SDF ? Non, je ne l’ai pas fait pour faire un cadeau à des gens ». « Ben si », répond en cœur l’assemblée. « Non, c’est pas vrai », rétorque Emmanuel Macron.

Le plan de Trump pour sortir de la crise recalé au Sénat

Shutdown, 34e jour. Le plan de Donald Trump pour sortir du plus long blocage budgétaire de l’histoire américaine n’a pas passé jeudi l’obstacle du Sénat, mais après de longues semaines de surplace, les négociations entre démocrates et républicains ont finalement repris sur une possible solution temporaire. Le texte républicain soumis à un premier vote de procédure jeudi aurait permis de financer le gouvernement jusqu’en septembre et comprenait l’enveloppe pour le mur que Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique. Les républicains sont majoritaires au Sénat. Mais avec 53 voix sur 100, ils avaient besoin de démocrates pour atteindre le palier des 60 voix nécessaires pour que la proposition de Donald Trump soit soumise à un vote final. Peine perdue (50 voix pour, 47 contre).

Disparition de Sala: Les proches et le FC Nantes appellent à ne pas cesser les recherches

Ils n’acceptent pas que ça soit la fin. Les proches d’Emiliano Sala ont imploré les garde-côtes britanniques de reprendre les recherches interrompues ce jeudi pour tenter de retrouver le footballeur argentin, la police jugeant désormais « infimes » les chances de survie du joueur et du pilote de son avion disparu des radars lundi soir. « Je sais au fond de moi qu’Emiliano est toujours vivant, a déclaré aux médias britanniques à Cardiff la sœur de l’attaquant, Romina Sala, en pleurs. S’il vous plaît, n’arrêtez pas les recherches. Nous comprenons [la complexité de la] tâche, mais n’arrêtez pas les recherches. Pour nous, ils sont encore en vie. »

Noémie Sato