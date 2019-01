DEMOCRATIE Julia Cagé dénonce le financement des partis politiques et des campagnes électorales en France…

Julia Cagé, économiste. — BERTRAND GUAY / AFP

L’économiste Julia Cagé​ était invitée dans les locaux de 20 Minutes pour débattre avec les journalistes de la rédaction du financement de la démocratie et de l’indépendance des médias. A cette occasion, elle nous a accordé une interview sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales en France, et elle dénonce « une inégalité profonde de la démocratie française ».

Elle rappelle que les dons privés « bénéficient plus aux partis de droite et aux gros partis qu’aux petits partis », ce qui renforce cette inégalité. Selon elle, le mouvement des « gilets jaunes » est « étroitement lié » à cette problématique.