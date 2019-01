L'astronaute sud-coréenne Yi So-yeon n'en oublie pas d'être coquette lors d'une séance d'entraînement près de Moscou, Russie, le 7 mars 2008. — STRINGER / REUTERS

Il floconne toujours sur la France, mais promis, aujourd’hui on n’en parle pas dans ce résumé de l’actu du jour que vous attendez tous. On le sait, surtout à Saint-Malo et à Saint-Agathe-en Donzy.

Le sujet du jour : Les astronautes ont-ils la nostalgie de l’espace ?

Thomas Pesquet le 2 juin 2017 au Kazakhstan. - SHAMIL ZHUMATOV / POOL / AFP

Thomas Pesquet devrait à nouveau quitter la Terre en 2020 ou 2021. L’occasion de s’interroger sur cette nostalgie de l’espace. L'astronaute français Patrick Baudry a répondu aux questions de 20 Minutes, lui qui « y passerait sa vie. Si j’en avais les moyens, j’y retournerai dès que possible ». Un article à lire ici.

L’affaire du jour : Toujours aucune trace de l’avion d’Emiliano Sala

Emiliano Sala, le 28 janvier 2017. - DAMIEN MEYER / AFP

L’avion du footballeur argentin qui jouait à Nantes a disparu dimanche. Depuis, malgré deux jours de recherches, aucune trace de l’appareil n’a été retrouvée (notre live du jour est ici). Dans un message envoyé à ses amis au moment du départ, le footballeur indiquait : «L'avion semble sur le point de tomber en morceaux, j'ai trop les jetons».

L’appel du jour : Besancenot et Drouet sur la même ligne

Olivier Besancenot rejoint l'appel d’Eric Drouet pour une « grève générale illimitée » le 5 février. Après un appel « à la grève », lancé par la CGT, le 5 février prochain, le chauffeur routier, qui est l’un des leaders des « gilets jaunes », a annoncé qu’il souhaitait un « blocage total » et « illimité ».

La vidéo du jour : « 20 Minutes découverte » est aujourd’hui consacré à un humoriste

On vous laisse découvrir Chicandier, humoriste stéphanois au doux accent forézien cher à nos oreilles.