Lancer le diaporama Sophie Guichard, prof de maths lyonnaise propose des cours gratuits sur sa chaîne YouTube. — E. Frisullo / 20 Minutes

Sophie Guichard, professeur au lycée Branly à Lyon, propose des cours gratuits de maths en vidéo sur YouTube.

Après avoir rencontré un vif succès sur le net, la jeune femme propose désormais à ses élèves de créer eux-mêmes leurs vidéos en ligne.

Une pédagogie innovante qui lui a valu d’être décorée récemment.

Lorsqu’elle a eu l’idée d’utiliser la vidéo pour nourrir ses cours, elle n’imaginait pas l’énorme succès que connaissent aujourd’hui ses leçons en ligne. Sophie Guichard, professeur de maths au lycée Branly à Lyon, s’est vue remettre récemment la médaille de Chevalier de l’ordre national du mérite pour ses multiples initiatives en matière de formation et de pédagogie.

La chaîne YouTube de cette Lyonnaise de 40 ans compte plus de 19.000 abonnés, conquis par ses cours, exercices corrigés ou exemples commentés (niveau collège à post-bac) proposés gratuitement. « En 2011, j’ai eu l’idée d’utiliser la vidéo en classe. Je créais pour mes élèves. A l’époque, il n’existait rien de ce type pour les lycées. Je cherchais une solution car, dans mes classes, le niveau en maths était très hétérogène. Je voulais aussi dégager du temps, en cours, pour la pratique », se souvient cette professeur agrégée, également formatrice au sein de l’Education nationale et à l’ENS.

Plus de 1.500 vidéos en ligne

Ses vidéos sont visionnées en classe par ses élèves de lycée et BTS, qui avancent ainsi à leur rythme sur les différentes notions au programme et peuvent à loisir s’avancer ou terminer leur travail chez eux. Sur YouTube, les cours et exercices attirent rapidement de nombreux internautes, de la France entière et des pays du Maghreb. « J’ai été très surprise de ce succès. Dès lors, je n’ai pas arrêté d’en créer. Entre 2012 et 2016, j’ai dû en mettre 1.600 en ligne, ajoute la jeune femme. Cela a donné un nouveau souffle à mon métier ».

En classe, le système plaît et fonctionne. « Je pourrais passer ma vie à continuer à créer des vidéos. Mais je voulais qu’il y ait du sens à continuer », ajoute la professeur. Elle décide alors d’impliquer ses élèves dans la réalisation de vidéos. Ses BTS élaborent désormais leurs propres cours, également accessibles sur leur chaîne YouTube Maths en BTS. « Pour une fois, même un élève en difficulté peut avoir la parole. Et puis, la meilleure boucle pour apprendre, c’est de transmettre. Cela veut dire que le cours est compris et maîtrisé », souligne Sophie Guichard.

Un public très diversifié

La jeune femme, à temps partiel au lycée pour pouvoir se consacrer à ses projets de formation, a également créé le site internet Mathenvideo. Chacun peut y retrouver les cours filmés ou divers outils pédagogiques, avec lesquels la quadragénaire fait partager son expérience. Des packs, payants, permettent d’avoir un accès partiel ou illimité, à de multiples fiches et exercices de maths.

« Sur le site ou sur YouTube, le public est très diversifié. Cela va de l’élève à l’institutrice jusqu’au grand-père qui veut se remettre aux maths pour aider ses petits-enfants », indique l’enseignante, honorée d’avoir été décorée récemment par le Lyonnais Cédric Villani, prix Nobel de maths. « Je l’ai eu comme professeur à l’ENS. Cela avait du sens pour moi que ce soit lui me décore ».