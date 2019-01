Plus de 10 cm de neige à Lille, le 23 janvier 2019. — M.Libert / 20 Minutes

L’épisode neigeux se poursuit en France. Météo France a placé 18 départements en vigilance orange neige, selon le dernier bulletin. L’organisme météorologique a ajouté la Corse à sa liste de départements à risque.

Des flocons tombent sur une large partie de la France. Le Cher, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise sont concernés. La Corse-du-Sud et la Haute-Corse ont été ajoutés. Les Ardennes, l’Aube, la Côte-d’Or, la Marne, la Nièvre, la Saône-et-Loire et l’Yonne ont été placés en fin de vigilance.

Fin de vigilance dans les Hauts-de-France

En milieu de journée, la perturbation neigeuse concernait un large flanc est du pays, Champagne-Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Limousin et Massif central, selon Météo-France, qui relève entre 2 et 7 cm dans ces zones et attend encore quelques centimètres supplémentaires dans la journée.

Jusqu’à 13 cm de neige ont été mesurés à Lille, mais malgré quelques nouveaux flocons attendus, cette autre zone neigeuse descend désormais vers l’Ile-de-France et le Centre, et les cinq départements des Hauts-de-France ne sont d’ailleurs plus en vigilance orange.

Un épisode plus « intense » attendu en Corse

En revanche, Météo-France vient d’ajouter à son alerte orange les deux départements de Corse, où il neige actuellement « faiblement » sur les reliefs. Mais un épisode « plus intense » va commencer en début de soirée, surtout sur la façade est de l’île, avec une neige « souvent lourde et collante ».

Quatre départements des Pyrénées (Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées) sont par ailleurs toujours en vigilance orange aux avalanches en raison de très fortes chutes de neige, accompagnées d’un fort vent de nord-ouest. Le risque d’avalanche devrait atteindre le niveau maximal de 5 en fin de journée mercredi dans certaines zones.