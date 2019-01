Il neige a Paris le 22 Janvier 2019. Snow on Paris on January 22 2019 — YANN BOHAC/SIPA

Le manteau blanc sera de nouveau de sortie mercredi, particulièrement sur une grande moitié nord de la France. Si l’Hexagone a connu son premier épisode neigeux de 2019 ce mardi, il devrait de nouveau se réveiller sous les flocons. En effet, selon les prévisions de Météo France, le temps sera froid mercredi, avec des averses de neige à très basse altitude et de la neige abondante sur les Pyrénées,.

25 départements ont été placés en vigilance orange neige et verglas : Aisne, Ardennes, Aube, Cher, Côte d’Or, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Paris et petite couronne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Yonne, Essonne, Val d'Oise. En outre, quatre départements ont été placés en vigilance orange avalanche : Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées. Ce qui porte le total à 29 départements en alerte.

Des températures basses

Mercredi, en début de journée, le temps restera bien agité et très froid. Il neigera un peu partout sur le pays. Du Grand-Est à l’Auvergne-Rhône-Alpes, il neigera plus faiblement. Les averses se replieront progressivement sur la Franche-Comté et Rhône-Alpes l’après-midi. A l’ouest, les averses se limiteront au littoral.

En revanche, de bonnes chutes de neige se produiront encore toute la journée sur les Pyrénées à partir de 500 m et temporairement 1000 m d’altitude. On attend 70 cm à 1m de neige fraîche sur la majeure partie des Pyrénées au-dessus de 1500 m. Attention au risque d’avalanche. Le risque d’avalanche sera maximal en fin de journée et la nuit suivante. Ailleurs, le ciel sera le plus souvent très nuageux avec quelques averses de pluie sur le littoral atlantique et sur le pourtour méditerranéen. En Corse, il neigera dès 600 m d’altitude.

Le matin, les petites gelées entre 0 et -4 degrés seront fréquentes à l’intérieur des terres. Près des rivages, les minimales iront de 0 à 6 degrés du nord au sud. L’après-midi, il fera 0 à 4 degrés dans le Nord et l’Est, 4 à 10 degrés ailleurs.

A quoi s’attendre dans les transports ?

En région Ile-de-France, le trafic des transports en commun a été largement perturbé ce mardi et devrait l’être encore mercredi. La RATP indique à 20 Minutes que l’épisode neigeux attendu sur la région risque de provoquer de "grandes difficultés sur les réseaux de transports franciliens et majoritairement les bus". Elle enjoint les utilisateurs "à organiser leurs déplacements en suivant les informations communiquées sur les comptes des opérateurs".

Concernant les transports scolaires, les Ardennes, l’Yonne, la Meuse, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne et l’Oise ont décidé de les suspendre pour la journée de mercredi. A ces départements s’ajoute la Marne dans laquelle les transports secondaires sont aussi interrompus. A Nevers, aucun bus ne devrait circuler non plus.