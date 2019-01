Le "cheval" place Bellecour fait l'objet d'un diagnostic patrimonial. — C. Girardon / 20 Minutes

Quatre restaurateurs ont commencé à sonder mardi la statue du Roi Soleil, trônant au milieu de la place Bellecour.

Il s’agit d’établir un diagnostic en vue d’eventuels travaux de rénovation.

L’oeuvre date de 1825.

« Nous prenons la température de Louis XIV ». Perchés sur une nacelle, deux spécialistes sondent minutieusement la statue équestre, trônant au milieu de la place Bellecour à Lyon. La méthode : le fluo X. Une technique qui permet d’obtenir des mesures précises sur la composition de l’alliage.

Subissant les aléas de la météo au fil des décennies, le « cheval » n’est peut-être pas au mieux de sa forme. La ville a donc décidé d’établir un diagnostic patrimonial afin de savoir dans quel état se trouve l’œuvre de Le Mot et s’il faut engager par la suite des travaux de rénovation.

Des signes avant-coureurs

« Il y a des signes avant-coureurs qui nous alertent sur le vieillissement de la structure. Aujourd’hui, on veut en savoir plus pour prendre les devants », précise Jean-Dominique Durand, adjoint en charge du patrimoine. Le socle, sur lequel repose le cheval, présente des fissures. « Le bronze est également de mauvaise qualité. Le monument a été réalisé en 1825 à la sortie des guerres napoléoniennes. On peut observer de nombreuses coulures », ajoute l’un des responsables du chantier.

Quatre restaurateurs ont été désignés pour ausculter le cheval pendant trois jours. Et pas des moindres. L’un, spécialisé « en statue équestre », a déjà travaillé à Versailles. Mardi matin, ils ont évalué dans un premier temps, la composition de l’alliage, qui joue sur l’état de dégradation. Avant de percer une petite trappe sur l’un des pieds du cheval.

Une petite fenêtre percée sur l’un des pattes du cheval

« Cette fenêtre va nous permettre de voir à l’intérieur de la statue, comment elle a été réalisée et quelles pièces permettent de la maintenir sur le socle », précise Franny Grué, restauratrice, mandatée pour l’étude.

« A l’issue, on fera un bilan et un éventuel chiffrage des opérations à venir, ajoute-t-elle. Mais il n’y a pas de risques d’urgence. Sinon, on serait déjà au stade de l’action ». « Difficile de prévoir mais nous avons une certitude, l’ouvrage est beaucoup moins abîmé que ne l’était la fontaine des Terreaux », conclut Jean-Dominique Durand. Les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs semaines.