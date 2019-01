Il neige a Paris le 22 Janvier 2019. Snow on Paris on January 22 2019 — YANN BOHAC/SIPA

Qu’il neige, qu’il vente, qu’il pleuve et surtout qu’il neige, vos immanquables tombent chaque jour, fidèles et tempérés. Les voici.

Le sujet du jour : L’avion du footballeur Emiliano Sala disparaît au-dessus de la Manche

Emiliano Sala - LOIC VENANCE / AFP

Disparition et angoisse. Un petit avion de tourisme, qui a décollé de l’aéroport de Nantes-Atlantique lundi soir, a disparu au-dessus de la Manche, selon la presse anglaise avec à son bord l’attaquant argentin Emiliano Sala et le pilote de l’avion, selon des informations de 20 Minutes. Les secours s’activent mais les recherches sont entravées par les conditions climatiques et l’espoir de retrouver Emiliano Sala en vie est plus qu’incertain.

Suivez notre live des événements ici

L’affaire du jour : le chanteur Chris Brown en garde à vue à Paris pour viol

Chris Brown, le 20 octobre 2018, en concert à Los Angeles. - KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le chanteur de RnB américain Chris Brown a été mis en garde à vue depuis lundi à Paris, selon l’AFP qui confirme une information de Closer. Il a été interpellé, ainsi que son garde du corps et un proche, à l’hôtel Mandarin Oriental dans le 1er arrondissement de Paris. L’ex de Rihanna est accusé d’avoir violé une jeune femme dans sa chambre dans la nuit du 15 au 16 janvier.

La question (lancinante) du jour : Qui se cache derrière la marche républicaine des libertés ?

Un appel a manifester ce dimanche à Paris a été lancé. Mot d’ordre ? Marcher « contre les violences » commises par certains « gilets jaunes ». Près de 10.000 personnes ont annoncé leur participation sur la page Facebook de l’événement ce mardi. Mais qui est derrière cette initiative ? Des « foulards rouges » ? Des « gilets bleus » ? A lire ici.

La question du jour : Comment un échographiste peut-il passer à côté des malformations ?

Certains parents découvrent encore aujourd’hui le jour de l’accouchement que leur bébé souffre d’une malformation. Une réalité remise en lumière ces derniers mois par l’affaire des bébés nés sans bras. La question de la détection pendant la grossesse de cette malformation nommée agénésie transverse des membres supérieurs se pose également. A lire ici.

La vidéo météo du jour : Le premier épisode neigeux de 2019 est arrivé

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, il neige…