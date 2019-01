Bonjour flocons, salut frimas ! Les premières neiges sont enfin tombées. Météo France a placé 24 départements du centre et du nord en vigilance orange ce lundi en raison d’un épisode neigeux hivernal « habituel ». Les chutes de neige devraient se poursuivre mardi et mercredi, selon l’organisme de météorologie.

>> Vous êtes fiers de vos clichés et vidéos ? Envoyez-les nous par mail à contrib ution@20minutes.fr. On fera une sélection pour les diffuser sur nos supports et réseaux, en vous créditant. Evidemment, ne prenez aucun risque pour prendre vos photos et profitez de la beauté de l’hiver en toute sécurité. Du bout de nos moufles, nous vous remercions.

N.W et I.Z