Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

En Ile-de-France, les premières neiges de cet hiver sont annoncées pour mardi. Météo France ne parle pas de tempête, seulement de « quelques centimètres de neige », mais comme il doit geler pendant la nuit, la neige tombera sur un sol froid. Elle risque donc de tenir et d’impacter la circulation. L’année dernière, un long épisode neigeux avait en partie paralysé la région et beaucoup amusé les Canadiens habitués du grand froid. Sera-t-on encore la risée de nos voisins outre-Atlantique cette année ?

Deux échanges marathons. Vendredi, dans le Lot : 6h32. Le mardi précédent, dans l’Eure : 6h38. Emmanuel Macron s’est très longuement exprimé face aux élus, la semaine passée dans le cadre du grand débat national. « Même Fidel Castro n’avait pas fait autant », a ironisé l’un d’eux. « Dans le fond comme dans la forme, on a retrouvé les scènes de campagne : lui au milieu, avec une maîtrise parfaite des dossiers et une vision cohérente du projet, s’enthousiasme Sacha Houlié, député LREM de la Vienne. Si on se réfère à ce qu’on lit ou aux messages qu’on reçoit, beaucoup de gens ont été impressionnés par la qualité des débats. Ce n’était qu’une part du grand débat national, mais cette part-là a été réussie. »

L’ancien ministre de l’Ecologie Nicolas Hulot veut revenir « sous une forme ou sous une autre », ce qui « passera par les citoyens », et appelle au lancement d’un « Plan Marshall » pour réussir la transition écologique, dans un entretien à la télévision suisse RTS. « Je prolongerai mon engagement mais je veux trouver une forme utile, une forme inédite », indique-t-il dans une vidéo mise en ligne sur le site de la chaîne.

M.C.