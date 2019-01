GENEROSITE Une cagnotte a été ouverte en ligne et les dons de vêtements ont afflué depuis dimanche…

Après l'incendie ayant coûté la vie à deux saisonniers dans la station de Courchevel, la solidarité se met en place. Ania Freindorf/SIPA — SIPA

Suite à l’incendie ayant coûté la vie à deux saisonniers dimanche à Courchevel, la solidarité se met en place.

Les dons de vêtements ont afflué pour aider la cinquantaine de sinistrés.

Une cagnotte en ligne a également été ouverte.

Six euros ont déjà été récoltés.

Moins de 48 heures après le drame qui a coûté la vie à deux personnes, la solidarité se met en place dans la station de ski de Courchevel. Une collecte de vêtements a été lancée par le gérant du bar Le Gaston pour venir en aide à la cinquantaine de saisonniers, qui logeaient dans l’immeuble détruit par les flammes.

« Enormément de résidents ont répondu à cet appel ainsi que d’autres saisonniers », explique Sophie Denis, directrice de la communication de la mairie de Courchevel, précisant que « deux salles communales ont été remplies par les sacs de dons ».

Un appel lancé pour les produits d’hygiène

« On a presque trop de vêtements désormais », glisse-t-elle, surprise par autant de générosité « aussi rapidement ». Des communes voisines, des associations et des commerçants de la vallée se sont aussitôt manifestés. « Il nous manque toutefois des produits d’hygiène comme des gels douche, des protections hygiéniques, des accessoires de maquillage et des chargeurs téléphoniques », poursuit-elle.

« Certains ont vraiment tout perdu. Ils sont sortis en sous-vêtements dans la rue », pointe Aurélie Donnet, secrétaire du Club des sports de Courchevel. La jeune femme a créé de son côté une cagnotte en ligne. « La mobilisation était déjà forte sur les réseaux sociaux. Quand j’ai vu que certains demandaient si une cagnotte avait été ouverte, et que ce n’était pas le cas, j’ai lancé l’idée ».

6.000 euros récoltés en 24 heures

Résultat : 6.000 euros ont été collectés en moins de 24 heures. « Je suis agréablement surprise de voir que cette somme est montée aussi vite. Hier soir (dimanche), nous étions à 2.000 euros », ajoute-t-elle.

A terme, l’argent devrait être redistribué « à parts égales » entre les sinistrés mais aussi les familles de deux victimes. « Cet élan de solidarité fait réellement chaud au cœur », conclut Aurélie Donnet.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le feu a pris au troisième et dernier étage d’un bâtiment hébergeant des saisonniers à Courchevel, faisant deux morts et 21 blessés. L’origine n’est pas encore connue.