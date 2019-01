OUI MAIS NON MERCI Le chef aveyronnais Sébastien Bras a découvert « avec étonnement » son retour en tant que double étoilé dans le Michelin 2019 alors qu’il avait demandé expressément à ne plus y figurer…

Sébastien Bras, le chef du Suquet, restaurant de Laguiole dans l'Aveyron. — R. Gabalda / AFP

L’éclipse n’aura duré qu’un an. Dans un post Facebook, le chef aveyronnais Sébastien Bras dévoile lui-même ce lundi qu’il est de retour, avec deux étoiles, dans le Guide Michelin, à son grand « étonnement ». Le patron du Suquet avait en effet défrayé la chronique gastronomique et causé un grand émoi dans la profession en septembre 2017 lorsqu’il avait demandé expressément à sortir du guide rouge. Il détenait alors trois étoiles mais voulait « donner un nouveau sens à [sa] vie professionnelle » en se concentrant sur « l’essentiel ».

A l’époque sa requête avait été prise en compte par le Guide Michelin. Mais ce dernier se montre moins compréhensif pour l’édition 2019 puisqu’il a réintégré l’Aveyronnais d’office.

«Plus concernés »

Une nouvelle que le restaurateur de Laguiole a un peu de mal à digérer semble-t-il. « Cette décision contradictoire nous laisse dubitatifs, même si, de toute façon nous ne nous sentons plus concernés ; ni par les étoiles ; ni par la stratégie du guide, réagit-il. J’ai exprimé ma position l’an passé et suis toujours dans le même état d’esprit ; avec encore et toujours la confiance de nos clients ».