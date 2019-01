Un léger manteau blanc devrait recouvrir une bonne partie du territoire. Selon les prévisions de Météo France, le premier épisode neigeux de 2019 devrait avoir lieu ce mardi, et pourrait se poursuivre jusqu’à jeudi.

Si 10 à 15 cm de neige sont d’ores et déjà attendus, ce lundi, en Corse, la neige devrait faire son grand retour, dès mardi matin, dans la moitié est de la France. « On attend sur l’épisode 5 à 10 cm de neige en plaine sur une large moitié Est du pays, du Massif central aux Ardennes et aux Alpes, et quelques centimètres plus à l’ouest et sur l’Alsace », a expliqué Météo France.

Jusqu’à 20 centimètres dans le Massif central

Au Nord du pays, dans la Marne, l’Aube, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne, les Ardennes, mais aussi en Ile-de-France, les premières chutes de neige sont prévues aux alentours de 8 heures.

En Ile de France, il devrait tomber entre 3 et 5 centimètres de neige, jusqu’à 10 centimètres dans le Nord-Est, 20 centimètres dans le Massif central et jusqu’à 5 centimètres en Corse à 700 mètres.

Un risque d’avalanche dans les Pyrénées

Dans les Pyrénées, les chutes de neige devraient être extrêmement intenses mardi et mercredi. Entre 5 et 20 centimètres sont attendus à 700 mètres et jusqu’à 1m30 de neige fraîche au-dessus de 1.400 mètres. Météo France a mis en garde face à un fort risque d’avalanche, mercredi en journée.

Les températures, qui vont baisser dès mardi, « resteront froides toute la semaine, inférieures aux normales de saison de 3 à 5 degrés », a ajouté l’organisme de prévisions météorologiques.

M.A.