Grâce à notre résumé en cinq points, revivez l'actu du week-end et préparez-vous tranquillement à affronter le jour réputé le plus morose de l'année.

1. Drame à Courchevel

Un violent incendie a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche un bâtiment de Courchevel (Savoie) où étaient logés des saisonniers. Deux personnes ont été tuées et quatre autres grièvement blessées. Une enquête a été confiée à la gendarmerie pour déterminer l'origine du feu, inconnue pour l'heure.

🚨 Au moins 2 morts et 22 blessés, dont 4 graves, dans l'incendie d'un batiment abritant des travailleurs saisonniers à #Courchevel. L'origine du sinistre reste inconnue.#Savoie pic.twitter.com/lAhhJsZOeF — deSperate (@TBMJ2_) January 20, 2019

2. Toulouse, capitale des «Gilets jaunes»

Les « gilets jaunes » sont restés mobilisés samedi partout en France après le lancement par Emmanuel Macron du débat national. Le ministère de l’Intérieur a recensé 84.000 manifestants en France, comme samedi dernier. La mobilisation a atteint un record à Toulouse, avec 10.000 manifestants selon la préfecture, loin devant la capitale (7.000) et Bordeaux (4.000).

L'info en plus: Pour faire un point sur la mobilisation à Marseille, Lyon, Toulouse, Rennes et dans toutes les grandes villes de France, retrouvez notre dossier spécial.

3. Attac enfonce le CAC

A deux jours de l'ouverture du sommet de Davos, Attac publie un nouveau rapport épinglant les entreprises du CAC 40 pour « leur impact désastreux pour la santé et la planète ». L’association altermondialiste dénonce un inégal partage de la richesse au profit des actionnaires, des écarts de salaires trop important entre employés et dirigeants, un recours à l’évasion fiscale et du greenwashing… Ce n’est pas le premier rapport du genre d’Attac, mais en plein mouvement des Gilets jaunes, l’association espère être plus audible.

L'info en plus: Dominique Plihon, co-auteur du rapport, détaille pour nous les mesures proposées par Attac et réagit au futur projet de loi du gouvernement visant à taxer les GAFA.

4. La Part-Dieu évacuée après un incendie volontaire

Un homme de 38 ans a mis le feu à sa voiture contenant des bonbonnes de gaz vides samedi matin dans le parking de la Part-Dieu, à Lyon. Au lendemain de cet incendie criminel qui a nécessité l’évacuation et la fermeture du centre commercial, la piste de l’acte d’un déséquilibré semble la plus probable. L'homme interpellé avait appelé les forces de l’ordre et avait indiqué sa position avant de passer à l’acte. Il dit « avoir entendu des voix l’incitant à commettre un crime », précise le parquet.

Lyon: Il met le feu à sa voiture avec trois bonbonnes de gaz au centre commercial Part-Dieu https://t.co/JV36hS05j0 via @20minutesLyon pic.twitter.com/GeIeo6B4bZ — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) January 19, 2019

5. Nouveau record pour le PSG

Le PSG a atomisé Guingamp 9-0 samedi après-midi, mais a peut-être perdu gros. Son milieu de terrain Marco Verratti est sorti dès la 20e minute de jeu, touché à la cheville. Et à un peu plus de trois semaines de la rencontre contre Manchester United en Ligue des champions, ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle. « Il est sérieusement blessé, c’est le pire qui peut arriver », a pesté l’entraîneur parisien Thomas Tuchel.

L'info en plus: Mourinho planqué dans un panier à linge, Thierry Henry en poète du banc ou Leo Jardim aux commandes du club Piou Piou... Les insolites foot du week-end sont à retrouver ici.

L.B.