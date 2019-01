Un militant breton du mouvement «Bonnets rouges» — JS.Evrard/AFP

Des militants bretons ont jeté des œufs et de la farine sur les locaux professionnels de Christelle Morançais et de son mari.

Membres des Bonnets rouges, ils réclament le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne.

Les locaux professionnels de la présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire, Christelle Morançais, et de son mari ont été la cible de dégradations, samedi, au Mans (Sarthe). Une quantité importante d’œufs, de farine et de lait a été lancée sur les murs et vitres de cette agence immobilière. Plusieurs banderoles réclamant le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne ont également été accrochées sur place.

L'agence immobilière de Christelle Morançais a été maculée d'œufs et de farine. - Christelle Morançais/Twitter

Action contre une « opposante de l’unité bretonne »

L’action, baptisée « opération crêpes », a été menée par une quinzaine de personnes se revendiquant du groupe « Frelons » des Bonnets rouges lequel milite pour la réunification de la Bretagne historique à cinq départements. Dans un long communiqué, il assume avoir visé les locaux de Christelle Morançais, « présidente de la région fantoche des Pays de Loire », « parce qu’elle est une farouche opposante de la Bretagne et de l’unité bretonne ».

Bonnets rouges https://t.co/1ihr13mXgz — TLSW Toute le Son Web France Sud (@Titou47600) January 19, 2019

Le texte, qui reproche à l’élue Les Républicains d’écarter le débat alors que « plus de 105.000 habitants de Loire-Atlantique ont signé une pétition pour qu'un référendum soit organisé », défend également le mouvement « gilets jaunes ».

Christelle Morançais indignée

Christelle Morançais a annoncé qu’elle allait porter plainte. Et a exprimé son indignation. « Aucune cause ne peut justifier de tels actes ! Je condamne fermement cette violence. La dégradation du climat est inquiétante, le dialogue démocratique doit reprendre le pas sur la violence ! »

Les locaux professionnels de mon mari ont été dégradés. Aucune cause ne peut justifier de tels actes ! Je condamne fermement cette violence et ai décidé de porter plainte.

La dégradation du climat est inquiétante, le dialogue démocratique doit reprendre le pas sur la violence ! pic.twitter.com/P28dghSiU6 — Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) January 19, 2019

Le 17 décembre dernier, les élus du conseil départemental de Loire-Atlantique se sont prononcés contre un transfert de la Loire-Atlantique vers la région Bretagne. Ils ont toutefois demandé la tenue d’un « référendum décisionnel » organisé par l’Etat sur cette question. Le conseil régional de Bretagne est favorable au rattachement. La région Pays-de-la-Loire, elle, ne veut pas en entendre parler.

« Si Christelle Morançais s’imagine que la réunification de la Bretagne est une affaire réglée parce que Paris en a décidé ainsi, alors là, elle connaît vraiment mal les Bretons », ont prévenu les Bonnets rouges.