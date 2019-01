Des «gilets jaunes» lors de la manifestation organisée à Paris pour l'acte 9, le 12 janvier 2019. — Marin Driguez/SIPA

La semaine a été longue, c’est l’heure de l’apéro et des immanquables. Retrouvez les temps forts de l’actualité de ce vendredi.

Le sujet du jour (et de demain) : A quoi va ressembler l’acte 10 des « gilets jaunes » ?

Manifestation de «gilets jaunes» le 12 janvier à Nantes. - L.Venance/AFP

Le mouvement va-t-il s’essouffler ? Après une mobilisation en baisse pendant les fêtes de fin d’année, l’acte 9 des « gilets jaunes » a connu un regain le week-end dernier, avec 84.000 manifestants recensés, selon le ministère de l’Intérieur. Pour la dixième semaine consécutive, des manifestations sont d’ores et déjà prévues. A Paris, le cortège déclaré devrait partir à midi des Invalides pour rejoindre Montparnasse. Environ 80.000 policiers et gendarmes seront sur le terrain en France, dont près de 5.000 à Paris. Le point sur la situation par ici.

L’analyse 20 Minutes du jour : Pourquoi le rappeur MHD a-t-il été arrêté ?

Le rappeur MHD (Mohamed Sylla) conteste avoir participé à la rixe mortelle. - MARTIN BUREAU / AFP

L’enquête a démarré il y a six mois. Elle a débouché, mardi, sur l’arrestation de quatre personnes, dont le rappeur Mohamed Sylla, aussi connu sous le surnom de MHD. Placées en garde à vue par les enquêteurs du 2e district de police judiciaire, elles ont été mises en examen pour homicide. Les enquêteurs sont persuadés que MHD est impliqué dans l’agression mortelle d’un jeune homme, l’été dernier, notamment car sa voiture aurait été repérée sur les lieux. Le jeune rappeur, lui, assure qu’il n’était pas là. Le point sur l’enquête, c’est par là.

La recette du jour : Les conseils du pâtissier Safir Mebani pour réussir un Géode Cake

Safir Mebani a ouvert une école de pâtisserie créative à Montpellier. - N. Bonzom / Maxele Presse

Le « cake design », vous connaissez ? Dimanche, au salon Creativa au Parc Expo de Montpellier, le pâtissier Safir Mebani livrera quelques-uns de ses secrets pour parfaire la décoration de ses gâteaux aux allures de roche précieuse. En avant-première, il nous donne quelques astuces ici. Ça donne faim !

Le débat sport du jour : A défaut de faire l’unanimité, le VAR a-t-il assaini la Ligue 1 ?

L'arbitre en train d'utiliser la VAR sur l'action entre Sankharé et Selnaes. - Nicolas Tucat / AFP

Notre correcteur a tranché, on dit le VAR, pour vidéoarbitrage. Chaque week-end, un coach dit tout le mal qu’il pense de cette technologie, mais en y regardant de plus près, le VAR pourrait bien avoir assaini la Ligue 1. On fait le point avec l’ancien arbitre international Joël Quiniou ici.