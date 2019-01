MOBILISATION Ils ont prévu de manifester dimanche après-midi place de la République et d’organiser ainsi leur premier rassemblement…

Les enseignants du collectif "Stylos rouges" ont prévu de manifester dimanche à Lyon (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Ils entendent « faire connaître la réalité de leur métier ». Les «Stylos rouges », nés après les vacances de Noël, organiseront leur premier rassemblement à Lyon, dimanche à 15h place de la République. Le mouvement, constitué d’enseignants, a décidé de « rendre visible, leur travail invisible ».

Cette mobilisation fait écho à celle des «Gilets Jaunes» mais les organisateurs souhaitent toutefois en être dissociés. « Nous avons nos propres revendications et nous ne sommes pas liés à eux », argumentent-ils, précisant qu’ils se réuniront pour corriger ensemble leurs copies et distribuer des tracts aux passants.

En un peu plus de deux semaines, le mouvement a pris de l’ampleur. Plus de 65.000 enseignants, surveillants et autres accompagnateurs ont rejoint le groupe national de contestation sur les réseaux sociaux.