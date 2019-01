Des gilets jaunes réunis samedi 12 janvier à Bourges. — SIPA

Il est désormais sorti d’affaire. L’état de cet homme, blessé à la tête lors de la manifestation nationale des « gilets jaunes » samedi à Bourges, a nécessité son placement en coma artificiel. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cette blessure.

L’homme de 36 ans s’était présenté de lui-même à l’hôpital de Bourges samedi avant de perdre progressivement l’usage de la parole. Il a alors été transféré à l’hôpital de Tours. Ses jours ne sont pas en danger, même si sa blessure est qualifiée de sérieuse. Lors de la manifestation de samedi, émaillée par des affrontements, 11 personnes, dont deux CRS, ont été blessées, selon un bilan donné par la préfecture en fin d’après midi.

La police rassemble vidéos et témoignages

L'accès au centre-ville avait été interdit, mais en cours de manifestation environ 600 « gilets jaunes » ont quitté le cortège officiel et sont entrés dans le centre-ville. Aux jets de projectiles, les forces de l’ordre avaient répliqué avec des grenades lacrymogènes et des tirs de lanceurs de balles de défense (LBD). Un canon à eau était intervenu à la fin de la manifestation sur la place où les « gilets jaunes » avaient été autorisés à se rassembler et où ils ont tenté de dresser des barricades.

Alerté dimanche de la présence à l’hôpital de Tours d’un homme blessé grièvement à la tête, le procureur de la République de Bourges, Joël Guarrigue, avait saisi l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) afin de préciser les conditions de ses blessures. Depuis, les policiers tentent de rassembler des témoignages et visionnent tous les films pris par les caméras de vidéosurveillance lors de cette manifestation.